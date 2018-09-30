Один из участков улицы Коли Мяготина в Кургане открыли для движения

10:45 | 2.10.2018

В Кургане движение по улице Коли Мяготина на участке от Тобольной до Красина открыто, сообщает «Водный союз». Ресурсоснабжающая организация завершила работы по ремонту коммуникаций и благоустройству на данном участке своими силами. Напомним, ранее компания в одностороннем порядке расторгла договор с подрядчиком ООО «УралБурСтрой», который нарушил сроки проведения работ на объекте более чем на 40 дней.



«Сейчас на оставшихся двух участках (от Красина до Кирова, от Кирова до Володарского) работают бригады «Водного союза», — рассказал руководитель предприятия Владимир Овсянников. — Перечень работ включает в себя соединение отдельных участков трубопровода, проведение гидроиспытаний, монтаж камер и колодцев, установку запорной арматуры, присоединение к существующим сетям и восстановление благоустройства».



По предварительному плану участок от Красина до Кирова будет открыт к 16 октября, а от Кирова до Володарского — до 6 ноября.



Работы на улице Коли Мяготина ведутся в рамках освоения городской субсидии 2018 года. Общая их стоимость без учета расходов на восстановление благоустройства составляет около 26 миллионов рублей.



Фото water45.ru