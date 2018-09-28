В текущем году от передозировки наркотиков в Курганской области погибли 8 человек

16:28 | 1.10.2018

В прокуратуре Курганской области состоялось координационное совещание по вопросу борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в регионе. В нем приняли участие руководители УМВД, УФСБ и УФСИН России.



В ходе совещания сообщалось, что в текущем году правоохранительные органы выявили и поставили на учет более 1100 наркопреступлений, в суд направлено свыше 400 уголовных дел. Из незаконного оборота изъят 41 килограмм запрещенных веществ.



В прокуратуре уточняют: напряженной остается социальная статистика, которая показывает распространенность наркомании в обществе. Так, в органах здравоохранения на учете с диагнозом «наркомания» состоят более 2 300 граждан, более 200 преступлений совершено лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения, зарегистрировано 8 летальных исходов от передозировки наркотиков.