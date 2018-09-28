Под Курганом Toyota Camry и Ford Fusion не поделили перекресток: один человек погиб и пять ранены

13:58 | 1.10.2018

В минувшее воскресенье в Кетовском районе Курганской области в результате столкновения автомобилей Toyota Camry и Ford Fusion один пассажир погиб и пять человек получили травмы.



По предварительной информации Госавтоинспекции, днем на 247-м километре дороги «Иртыш» 57-летний водитель Toyota на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу Ford, который двигался в прямом направлении.



В результате столкновения 60-летняя пассажирка Ford Fusion от полученных травм скончалась в больнице. Травмы получили водители автомобилей и трое пассажиров, среди которых есть 13-летняя девочка.



Фото гибдд.рф