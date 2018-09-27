На трассе Екатеринбург — Курган произошло двойное ДТП: один человек погиб, ранены женщина и 4-летний ребенок

16:15 | 28.09.2018

В Шадринском районе на трассе Екатеринбург — Курган вчера около 20 часов 50 минут произошло двойное ДТП. В аварии погиб молодой мужчина, в больнице оказались женщина и 4-летний ребенок.



По предварительной информации Госавтоинспекции, двигаясь со стороны областного центра, 30-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу для совершения обгона и допустил столкновение с автомобилем KIA под управлением 37-летнего жителя Свердловской области. После столкновения «двенадцатую» отбросило на Nissan X-Trail, который двигался за автомобилем KIA.



От полученных травм водитель ВАЗа скончался в больнице. Пассажиры — 25-летняя женщина и четырехлетний мальчик — получили травмы и были госпитализированы.



Фото гибдд.рф