СК Зауралья ищет очевидцев смертельной аварии, виновником которой стал сотрудник Росгвардии

15:50 | 28.09.2018

СУ СКР по Курганской области просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП на трассе Екатеринбург — Курган, которое произошло 6 августа. Виновником аварии стал сотрудник ОВО по городу Шадринску регионального Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России.



В отношении росгвардейца возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



По версии следствия, в тот день около 3 часов 30 минут пьяный сотрудник Росгвардии на 226-м км дороги не справился с управлением ВАЗ-21093 и допустил столкновение с ограждением. В результате ДТП пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия.



Следственное управление просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия и обратиться в следственный отдел Шадринска для выяснения и уточнения объективных обстоятельств произошедшего.



Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru