Зауральская дорога в объезд Казахстана передана в федеральную собственность. «Значение у трассы стратегически важное»

15:07 | 28.09.2018

В Курганской области автомобильная дорога регионального значения Макушино — Частоозерье — Бердюжье, которая идет в обход Казахстана, передана в собственность Российской Федерации, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.



«Нам было важно, чтобы эта дорога стала федеральной, — комментирует губернатор Алексей Кокорин. — Значение у трассы стратегически важное, и должно быть соответствующее обслуживание. Передача на федеральный уровень позволит провести качественный ремонт, улучшит техническое состояние трассы и, как результат, повысит безопасность дорожного движения. Этот шаг также позволит разгрузить транспортный поток с других федеральных трасс. И водители без необходимости не будут пересекать государственную границу».



С предложением передать дорогу в федеральную собственность Кокорин выступил в ходе рабочего визита в Курганскую область руководителя Федерального дорожного агентства Романа Старовойта в июне прошлого года. Тогда принципиальная договоренность была достигнута. Эта тема также обсуждалась во время личной встречи главы региона с заместителем руководителя ведомства Дмитрием Прончатовым в сентябре этого года.



Протяженность трассы составляет около 83 км. Она имеет стратегически важное значение: объединяет административные центры трех субъектов России — города Курган, Тюмень и Омск, является подъездной к федеральным дорогам и крупным транспортным узлам. И самое главное — позволяет водителям при движении не заезжать на территорию соседнего государства.



Теперь содержанием и ремонтом трассы на праве оперативного управления будет заниматься ФКУ «Уралуправтодор».