Синоптики прогнозируют в Зауралье сильный ветер

13:30 | 28.09.2018

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует на территории Зауралья 29 сентября сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.



В этот день, по данным синоптиков, ночью температура воздуха составит плюс 2 – 7 градусов. На небе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди.



Днем также сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов прольются дожди. Воздух прогреется до плюс 13 – 18 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью 7– 12 м/с, днем отдельные порывы могут достигать до 20 м/с.