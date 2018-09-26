Заместитель сити-менеджера Кургана Андрей Жижин: «Выходные у коммунальщиков отменяются»

12:27 | 28.09.2018

В администрации Кургана на очередное заседание штаба по подготовке города к зиме вызвали на ковер руководителей отстающих управляющих компаний. Явились не все. Первый заместитель сити-менеджера Андрей Жижин в ходе совещания потребовал завершить все работы на объектах в ближайшие дни, поскольку холода не за горами. «Пока работа не будет выполнена, выходные у коммунальщиков отменяются», — заявил спикер.



По данным мэрии, не полностью подготовили свой жилфонд к зиме УК «Ваш дом», УК «Восток-Центр», УК «Мастер» и ряд других. Управляющие организации «Дом» и «Респект», чья работа на данный момент больше всего вызывает вопросов и нареканий, в очередной раз заседание штаба проигнорировали.



Разбор причин задержки на заседании штаба велся по каждому конкретному адресу и жилому объекту. Как доложил представитель УК «Восток-Центр», большая часть домов, которые, по данным «Тепловых сетей», у управляющей организации значатся в списке неготовых, — это дома, где до настоящего момента в рамках программы капремонта ведутся ремонты инженерных сетей. Такова ситуация в домах № 37 и № 42 на улице Гоголя и в доме № 145 на улице Коли Мяготина. У компании «Мастер» из-за капремонта неготовыми остаются два дома — № 68 и № 92 на Коли Мяготина. У компании «Ваш дом» еще ведутся работы в 6 домах.



На особом контроле ДЖКХ Андрей Жижин распорядился держать вопрос подготовки к зиме жилого фонда, обслуживаемого УК «Дом» и «Респект», которые, как подчеркнул он, только заверяют, что все подготовят, но по факту не исполняют работы, а также игнорируют заседания штаба. К контролю за работой данных организаций он также просил подключиться надзорные органы — ГЖИ и прокуратуру.



В списке неподготовленных, как прозвучало на штабе, на текущую дату, по данным «Теплосетей», остаются 6 домов ТСЖ (ТСН), а также ряд домов с непосредственным управлением, без способа управления и отдельные дома, подключенные к централизованному отоплению, в частном секторе. Напомним, согласно законодательству подготовка таких домов зиме должна стать заботой самих жителей.