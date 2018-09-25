Апелляционный суд ужесточил приговор зауральскому депутату за смертельное ДТП

18:47 | 27.09.2018

Апелляционная инстанция Курганского областного суда ужесточила приговор виновнику смертельного ДТП в городе Далматово, депутату одной из сельских дум, назначив ему 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, сообщает региональный СКР. Ранее районный суд наказал народного избранника условным сроком.



Итак, 48-летний житель Далматовского района признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст.264 УК РФ).



Инцидент произошел вечером 9 декабря 2017 года. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, депутат не заметил переходившую через дорогу 77-летнюю пенсионерку с двумя правнучками и допустил наезд. Следствие утверждает, что водитель своевременно не принял всех возможных мер к снижению скорости и торможению.



Одна из девочек успела вовремя отскочить, вторая получила ушибы и ссадины. Пожилая женщина в этот же день от полученных травм скончалась в больнице.