Башкирский бизнес планирует открыть производство в Курганской области

17:30 | 27.09.2018

Башкирское предприятие ООО «БитумОйл» рассматривает возможность создания в Зауралье производственной базы для выпуска и хранения широкого спектра битумных материалов, необходимых в дорожном строительстве. Руководство завода по данному вопросу провело встречу с губернатором Алексеем Кокориным.



Как рассказали в пресс-службе главы региона, стороны обсудили технические параметры и детали размещения будущего предприятия. Губернатор поручил профильным заместителям проработать вопросы, поставленные потенциальными инвесторами.



Председатель совета директоров компании Александр Булушев в ходе встречи сообщил, что запуск предприятия планируется уже летом будущего года. Разрабатываемый проект предполагает на первоначальном этапе создание 25 рабочих мест и инвестиции до 100 млн рублей. Позже количество рабочих мест планируется увеличить до 50.



Фото kurganobl.ru