В Шадринске 10-летний мальчик едва не погиб, когда выходил из автомобиля

17:08 | 27.09.2018

В районе дома № 20 на улице Ефремова в Шадринске несовершеннолетний пассажир получил травмы, когда выходил из автомобиля.



По данным Госавтоинспекции, 42-летний водитель Toyota при выезде с прилегающей территории задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на стоящий автомобиль Hyundai. В момент удара из иномарки через заднюю правую дверь выходил 10-летний мальчик.



Как уточнили в ведомстве, школьник в результате ДТП получил травмы.



Фото гибдд.рф