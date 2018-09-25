Экс-сотрудник нацгвардии получил 12 лет за разбойные налеты на банки Кургана и сбыт наркотиков

15:18 | 27.09.2018

Курганский городской суд приговорил бывшего сотрудника областного Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России к лишению свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима. 32-летний житель города признан виновным в трех разбойных налетах на финансовые организации, в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и в сбыте наркотиков.



Уголовные дела по факту трех разбойных нападений на финансовые организации города длительное время оставались нераскрытыми. Однако в рамках расследования дела, связанного со сбытом наркотиков, была установлена причастность его фигуранта к нападениям. Выдал наркосбытчика обрез охотничьего ружья, который был найден и изъят полицейскими при обыске в его доме. Разыскиваемым налетчиком оказался сотрудник нацгвардии.



Напомним, в октябре 2016 года мужчина в маске и перчатках, вооружившись обрезом охотничьего ружья, зашел в отделение одного из банков в Кургане. Посетителям он сообщил о том, что совершается нападение. Угрожая оружием кассиру отделения, он потребовал открыть дверь кассы. Сотрудница банка отказалась выполнить требование налетчика. Женщина закрылась изнутри. Понимая, что украсть деньги он не сможет, обвиняемый скрылся с места преступления.



Следующее нападение по аналогичной схеме произошло в августе 2017 года. Мужчина похитил из кассы одной из микрокредитных компаний города более 6 тысяч рублей, а также пачку сувенирных купюр, имитирующих настоящие банкноты. Результатом третьего разбойного нападения на другую компанию стала сумма в размере 5 тысяч рублей, которые обвиняемый положил в карман своей куртки и скрылся.



На момент совершения преступлений мужчина являлся сотрудником Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Курганской области. Он был уволен по собственной инициативе только в сентябре 2017 года.



Приговор не вступил в законную силу.



Фото из материалов уголовного дела /kurgan.sledcom.ru