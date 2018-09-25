Депутаты разрешили курганцам пользоваться льготным проездом только с определенного возраста

11:30 | 27.09.2018

Депутаты Курганской городской думы на сентябрьском заседании приняли в новой редакции решение парламента о порядке организации проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах в 2018 году.



В прошлой редакции решения не был обозначен возраст льготников, указывалось лишь, что гражданину необходимо предъявить пенсионное удостоверение. В соответствии с новой редакцией правом льготного проезда в 2018 году в Кургане в общественном транспорте будут пользоваться женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет, уточнили в администрации города.



Количество разовых купон-талонов осталось прежним. В одни руки выдадут только 60 штук на полугодие.