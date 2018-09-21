Арт-объект «Я люблю Курган» отремонтируют и вернут в сквер по Коли Мяготина

14:18 | 26.09.2018

По информации специалистов Департамента развития городского хозяйства, отремонтированный Арт-объект «Я люблю Курган», на который несколько раз посягали вандалы, отремонтируют и вернут в сквер по улице Коли Мяготина. Об этом сообщает администрация города.



Только на этот раз обновленную скульптуру установят ближе к тротуару, так что жителям и гостям города станет удобнее фотографироваться с ним, отметили в мэрии. Напомним, в августе у композиции демонтировали и украли красное сердце, которое находилось между словами «Я» и «Курган». А в начале сентября неизвестные сломали букву «К».



В рамках муниципальной программы по формированию комфортной городской среды по периметру территории высадили 10 яблонь и 8 рябин. У входной группы в скором времени планируют посадить кизильник. 66 саженцев кизильника, на которые выделено 26, 4 тысячи рублей, позволят оградить газон.



Ранее здесь уже была выполнена установка бортового тротуарного и дорожного камня, заменено асфальтобетонное покрытие. В сквере были снесены старые аварийные деревья, посеян газон и установлены скамья с урной. Одновременно с благоустройством этой общественной территории продолжается капремонт фасадов расположенных рядом домов.



Фото «Типичный Курган»/«ВКонтакте»