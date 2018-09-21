В Шадринске перебегавший через дорогу 10-летний мальчик угодил под машину

12:40 | 26.09.2018

В Шадринске вечером 25 сентября в районе дома № 54 на улице Степана Разина автомобиль ВАЗ-21120 сбил 10-летнего мальчика.



По данным Госавтоинспекции, школьник перебегал дорогу в неустановленном для перехода месте. Мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспорта перед близко идущим автомобилем в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате ДТП ребенок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.



Фото гибдд.рф