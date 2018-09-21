ЖКХ Курганской области готово к зиме на 98 %

10:52 | 26.09.2018

Сфера жилищно-коммунального хозяйства Курганской области готова к запуску тепла на 98 %. Жилищный фонд региона готов к зиме на 97 %. Такие данные сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.



Запас топлива на котельных составляет: угля — 29,6 тысячи тонн, или 89 %, мазута — 0,1 тысячи тонн, или 103 %. Для оказания помощи муниципалитетам с расчетами за топливо и потребленные коммунальные услуги из областного бюджета было направлено 642,5 млн рублей.



Запуск отопления в жилой фонд начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет плюс 8 градусов Цельсия.



Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ открыл горячую линию для граждан по вопросам теплоснабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда. Телефоны горячей линии: 8 (3522) 49-89-18, 49-89-14.