Подрядчик провалил ремонт изношенных коммуникаций на улице Коли Мяготина в Кургане

17:34 | 25.09.2018

Ремонт изношенных коммуникаций и раскопки на улице Коли Мяготина в Кургане могут затянуться из-за недобросовестного подрядчика. Руководство «Водного Союза» уже приняло решение об одностороннем расторжении договора с ООО «УралБурСтрой», осуществляющим ремонт водопровода и напорного канализационного коллектора на участке от Тобольной до Володарского. Данную информацию опубликовала пресс-служба ресурсоснабжающей компании.



Организация нарушила срок проведения работ более чем на 40 дней. «По состоянию на сегодняшний день объем запланированных работ не выполнен. Подрядчику предложено до 28 сентября предоставить документы, подтверждающие объем фактически выполненных работ», — прокомментировал руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников.



«Водному Союзу» придется самому закончить часть работ, чтобы не останавливать ремонт на улице Коли Мяготина. Однако в компании признаются, что смогут приступить к работам только при наличии технических возможностей.



«Нагрузка на наши производственные подразделения в данном случае возрастет, но сверхурочная работа все равно не позволит закрыть работы на данном объекте. Поэтому для завершения ремонта ветхих коммуникаций и восстановления благоустройства необходимо будет привлечь сторонние организации», — резюмировал Владимир Овсянников.



По договору подряда ООО «УралБурСтрой» обязалось выполнить работы по капремонту водопровода и напорного канализационного коллектора по улице Коли Мяготина на участке от Тобольной до Кирова в срок с 9 июля по 15 августа, от Кирова до Володарского — в срок с 16 августа по 10 сентября.



Фото water45.ru