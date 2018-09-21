В одном из дворов Кургана ГАЗ задним ходом сбил насмерть пенсионерку

14:25 | 25.09.2018

В областном центре Зауралья в одном из дворов погиб пешеход. Происшествие случилось днем 24 сентября в районе дома № 58 на улице Савельева.



По предварительной информации Госавтоинспекции, 23-летний житель Кургана, управляя автомобилем ГАЗ-2790, при движении по внутридворовому проезду задним ходом наехал на 65-летнюю женщину.



В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.