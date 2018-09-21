В Шадринске «семерка» влетела в Mitsubishi Pajero

11:17 | 25.09.2018

На улице Пионерской в Шадринске автомобиль ВАЗ-210740, за рулем которого находился пожилой мужчина, столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero. Есть пострадавшие.



По данным Госавтоинспекции, 78-летний водитель «семерки» не выполнил требование уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, и допустил столкновение с иномаркой.



В результате происшествия водитель ВАЗа, а также его 81-летняя пассажирка получили травмы. 37-летний водитель внедорожника в аварии не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Фото гибдд.рф