В Курганской области увеличили нормативы питания в детских домах

16:08 | 24.09.2018

Правительство Курганской области сегодня, 24 сентября, увеличило на 25 % нормативы питания, а также обеспечения инвентарем и необходимым оборудованием воспитанников организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Как уточнили в пресс-службе губернатора региона, увеличение ассигнования на одежду, обувь и инвентарь будет сделано во всех учреждениях для сирот вне зависимости от их ведомственной принадлежности.