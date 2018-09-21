Правительство Курганской области увеличило базовую ставку педагогам на 30 %

15:39 | 24.09.2018

На сегодняшнем заседании правительство Курганской области приняло решение об увеличении размера базовой ставки педагогов на 30 % — с 9 тысяч рублей до 11 тысяч 800 рублей. Это связано с увеличением минимального размера оплаты труда.



Как пояснили в пресс-службе губернатора региона, увеличение базовой части оплаты труда позволит направить фонд выплат стимулирующего характера на доплаты педагогам. Также данное решение призвано упразднить систему неэффективных стимулирующих выплат, формально классифицированных как стимулирующие, но реально не мотивирующих работников к эффективной работе, а направленных на обеспечение повышения зарплаты в соответствии с указами президента России.



Согласно внесенным изменениям в положение, регулирующее порядок начисления заработной платы педагогов, на базовые ставки будет направляться не менее 70 % фонда оплаты труда организации, добавили в правительстве. Ранее на эти цели направлялось до 50–60 %.