В Зауралье водитель «четверки» сбил на обочине двух женщин и коляску с младенцем. Все погибли

11:35 | 24.09.2018

Вечером 21 сентября в Половинском районе Курганской области пьяный водитель сбил насмерть на обочине двух женщин и 7-месячного младенца.



Как уточнили в Госавтоинспекции региона, в 20 часов 25 минут на 92-м км дороги Курган — Половинное — Воскресенское 39-летний водитель ВАЗ-2104 при обгоне попутного автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную обочину, где и сбил трех пешеходов. Женщины 59 лет и 32 лет, а также ребенок 7 месяцев, находившийся в детской коляске, от полученных травм скончались на месте происшествия.



Водитель бросил машину и скрылся с места ДТП. Беглеца задержали сотрудники полиции. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.



Пешеходы шли по дороге в темное время суток вне населенного пункта и без световозвращающих элементов на одежде.