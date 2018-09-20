Беглого зауральского заключенного Владислава Пьянкова задержали в Самаре

14:39 | 21.09.2018

Сбежавшего из зауральской колонии-поселения №6 заключенного Владислава Пьянкова задержали в Самаре при попытке сдать в ломбард украденную болгарку. Сведения об этом появились в телеграм-канале «ТЮРЬМА_LIFE». Информацию о поимке беглеца подтвердило УФСИН России по Курганской области.



Заключенный сбежал из колонии 2 августа. «На первом допросе он рассказал, что познакомился в социальных сетях с красивой девушкой и в любовном порыве совершил побег, а также о том, что ограбил таксиста, приставив к его горлу отвертку и потребовав от него пересесть в багажник», — говорится в сообщении телеграм-канала.



По данным канала, после беглец скитался по дачному поселку, который находится недалеко от Кургана. До Самары он доехал в вагоне с углем. Владислав бродил по городу и ночевал в подъездах. В Самаре он познакомился с очередной девушкой, у которой прожил три дня, пока не зашел в ломбард.