Госкорпорация «Ростех» вложила первый миллиард в Курганмашзавод

13:50 | 21.09.2018

Госкорпорация «Ростех» начала осуществлять финансирование ОАО «Курганмашзавод». Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков губернатору Зауралья Алексею Кокорину в ходе встречи 20 сентября во Дворце культуры машиностроителей.



Как сообщили в пресс-службе главы региона, на встрече спикеры обсудили текущую ситуацию и перспективы развития предприятия.



«Уже первый миллиард вложен, он расходуется на закупку комплектующих для выполнения гособоронзаказа, выплату заработной платы, налогов, также на оплату топливно-энергетических ресурсов, — рассказал губернатору Петр Тюков. — Завод досрочно выполнил один из гособоронзаказов, сейчас работа ведется и над другими».



Топ-менеджер уверил, ситуация на предприятии складывается позитивно и многое делается для сохранения социальной сферы.



По данным губернатора, на сегодня Курганмашзавод в полном объеме выплатил все налоговые платежи. Нет проблем с энергетическим блоком, своевременно выплачивается заработная плата. Это говорит о том, что предприятие стабильно входит в системную работу.



Фото kurganobl.ru