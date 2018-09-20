Курган: новости дня
13:50 | 21.09.2018
Госкорпорация «Ростех» вложила первый миллиард в Курганмашзавод
Как сообщили в пресс-службе главы региона, на встрече спикеры обсудили текущую ситуацию и перспективы развития предприятия.
«Уже первый миллиард вложен, он расходуется на закупку комплектующих для выполнения гособоронзаказа, выплату заработной платы, налогов, также на оплату топливно-энергетических ресурсов, — рассказал губернатору Петр Тюков. — Завод досрочно выполнил один из гособоронзаказов, сейчас работа ведется и над другими».
Топ-менеджер уверил, ситуация на предприятии складывается позитивно и многое делается для сохранения социальной сферы.
По данным губернатора, на сегодня Курганмашзавод в полном объеме выплатил все налоговые платежи. Нет проблем с энергетическим блоком, своевременно выплачивается заработная плата. Это говорит о том, что предприятие стабильно входит в системную работу.
Фото kurganobl.ru
© «Вечерние Ведомости»
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