В текущем году 14 зауральцев заразились клещевым вирусным энцефалитом

13:22 | 21.09.2018

В Курганской области в 2018 году зарегистрированы 14 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, диагноз подтвержден лабораторно. Несмотря на осень, клещи до сих пор активны. За прошедшую неделю в больницы региона по поводу укусов клещами обратились 75 зауральцев, из которых 30 — дети.



Как уточнили в областном Управлении Роспотребнадзора, 13 заболевших — это взрослые жители Варгашинского, Кетовского, Каргапольского, Мокроусовского, Лебяжьевского, Далматовского, Шадринского районов и Шадринска. Также вирус выявлен у одного ребенка из Кургана.



В ведомстве напоминают, защитой против клещевого вирусного энцефалита является иммунизация. Для создания иммунитета к вирусу клещевого энцефалита необходимо поставить две прививки с интервалом от 14 дней до 6 месяцев, затем одну — через 9-12 месяцев. Только имея три прививки человек может считать себя защищенным. А для сохранения защитного уровня иммунитета необходимо прививаться каждые 3 года однократно.