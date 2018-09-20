В Зауралье пьяный водитель перевернул на крышу Volkswagen Passat. Есть пострадавшие

10:44 | 21.09.2018

В Шатровском районе Курганской области днем 20 сентября перевернулся автомобиль. На 44-м километре дороги Шатрово — Мехонское 34-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и слетел с дороги. Машина опрокинулась на крышу. Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчина сел за руль в состоянии опьянения.



В результате происшествия 36-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель тоже получил травмы. В ходе разбирательства по факту ДТП сотрудники полиции установили, что мужчина ранее был лишен водительских прав. Во время движения пассажир и водитель ремнями безопасности пристегнуты не были.



Фото гибдд.рф