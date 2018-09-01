Открыт отопительный сезон для социальных объектов Кургана

16:10 | 20.09.2018

В Кургане объекты первой категории, к которым относятся детские сады, школы, больницы и организации соцкультбыта, начнут получать тепло уже с сегодняшнего дня, 20 сентября. Подключение учреждений будет осуществляться по заявкам руководителей.



Как отметили в пресс-службе администрации города, на сегодняшний день все объекты, подведомственные Департаменту социальной политики, готовы к приему теплоносителя на 100 %.



Как и в предыдущие годы, с началом отопительного периода Департамент жилищно-коммунального хозяйства города в обязательном порядке организует горячую линию с населением по запуску тепла. Прямой провод поможет выявить проблемные точки и «холодные адреса». О дате и времени его проведения жителям будет сообщено дополнительно.