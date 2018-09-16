Администрация Кургана не справляется с отловом бродячих собак

14:28 | 19.09.2018

На очередном заседании Общественного совета по созданию благоприятной городской среды в администрации Кургана принято решение обратиться в областное Управление ветеринарии с предложением увеличить городу финансирование на отлов безнадзорных собак.



Проблема отлова агрессивных безнадзорных животных для Кургана чрезвычайно остра, отметили в пресс-службе мэрии. Только с начала текущего года от горожан, организаций, органов внутренних дел поступило 267 заявок по отлову безнадзорных собак. Подобные обращения продолжают поступать.



Как пояснили в администрации, финансовые возможности муниципалитета не позволяют удовлетворить все поступающие заявки. Поэтому совет обратился в Управление ветеринарии Курганской области с предложением увеличить сумму субвенций на эти цели.



Фото kurgan-city.ru