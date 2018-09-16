В Курганской области пять человек пострадали в ДТП

13:45 | 19.09.2018

В Лебяжьевском районе Курганской области при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек. Авария произошла накануне днем на 349-м км дороги «Иртыш».



На трассе 61-летний водитель Niva Chevrolet при развороте допустил столкновение с автомобилем ГАЗ «Луидор» под управлением 56-летнего мужчины, сообщает региональная Госавтоинспекция. В результате происшествия получили травмы водитель Niva Chevrolet и четыре пассажирки автомобиля ГАЗ.