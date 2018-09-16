В Зауралье пожар унес жизнь 78-летней пенсионерки. Ее дом сгорел до основания

11:48 | 19.09.2018

В селе Введенское Кетовского района ночью 18 сентября сгорел до основания жилой дом. Хозяйку 78 лет обнаружили мертвой спасатели после тушения. СКР по Курганской области по данному факту проводит доследственную проверку.



По данным следственного управления, признаков, указывающих на насильственный характер смерти женщины, к настоящему времени не установлено. Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.



Сейчас следователи устанавливают причину смерти пенсионерки и причины возгорания.



Фото kurgan.sledcom.ru/с места происшествия