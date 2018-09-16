Бросивший ремонт крыши в курганской школе подрядчик попал в черный список УФАС

10:46 | 19.09.2018

Курганское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков подрядчика, который не доделал ремонт кровли младшего блока в здании средней школы № 26 в Кургане.



Основанием для принятия решения послужило обращение учреждения в ведомство. Школа в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта, заключенного с подрядчиком, из-за существенных нарушений им условий контракта. Компания была выбрана по результатам электронного аукциона.



Комиссия антимонопольной службы установила, что между сторонами по контракту достигнуто соглашение относительно сроков выполнения ремонта, которые определены с 4 июня по 18 июля 2018 года. Однако по состоянию на 23 июля ремонт кровли школы подрядчик не завершил. Крыша была вскрыта, работы приостановлены.



«Указанные обстоятельства положены в основу выводов комиссии Курганского УФАС России о наличии в действиях подрядчика халатного, непредусмотрительного отношения к исполнению принятых на себя обязательств, вытекающих из условий заключенного контракта, и, как следствие, о недобросовестности участника электронного аукциона», — пояснили в пресс-службе ведомства.