В октябре в Кургане откроется V Всероссийская выставка акварели

10:28 | 19.09.2018

В Курганском областном художественном музее 16 октября откроется V Всероссийская выставка акварели. Как отметил начальник областного Управления культуры Владимир Бабин, это событие станет одним из самых важных в сфере акварельного искусства России.



Выставка объединит художников из 31 региона России, четырех краев, пяти республик, двух национальных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Биеннале посетят представители Ирландии, Германии, Вьетнама, Великобритании и Казахстана, рассказали в пресс-службе губернатора.



На экспозицию эксперты отобрали более трехсот полотен из трех тысяч работ. В ней будут представлены все жанры: от пейзажа и портрета до абстрактных композиций.



Посетители музея смогут принять участие в мастер-классах от известных акварелистов, встретиться с ними лично. Для детей организаторы предусмотрели отдельную программу с занятиями по живописи.



Всероссийская выставка проходит в Кургане с 2002 года. Экспозиция будет работать до 16 ноября.



Фото kurganobl.ru