Курган: новости дня
16:56 | 18.09.2018
Кокорин внес в зауральский парламент проект о создании одноглавой системы управления в Кургане
Итак, губернатор призывает избирать главу города по результатам конкурса. Каждого кандидата ждет тщательная проверка специально созванной комиссией, которая изучит их программы и оценит их компетентность. По результатам конкурса во второй тур пройдут претенденты, получившие наибольшее число голосов. Из них на заседании гордумы депутаты изберут главу муниципального образования.
Ранее глава областного центра избирался из состава депутатов и являлся председателем городского парламента. Теперь полномочия главы города и председателя думы будут разделены. При этом мэр будет возглавлять администрацию города.
«Система управления — это живой процесс, который должен отвечать требованиям времени, поэтому нуждается в постоянной и обязательной корректировке. Со своей стороны хочу подчеркнуть: выбор глав по результатам конкурса сегодня соответствует всем законодательным, экономическим и социальным изменениям. Федеральное законодательство дает нам реальную возможность использовать такой юридический механизм. У Кургана должен быть один глава, отвечающий и за все хозяйственные вопросы, и за благоустройство города, и за работу администрации», — прокомментировал свое решение губернатор.
Закон о новом порядке избрания мэра Кургана рассмотрят в первом чтении на ближайшем заседании областной думы. Ожидается, что он будет принят. Как отметили в правительстве региона, корректировка соответствующих нормативных правовых актов муниципального уровня должна завершиться к концу этого года.
© «Вечерние Ведомости»
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