Транспортная прокуратура нашла виновных в сходе с путей поезда Курган — Шумиха

16:32 | 18.09.2018

Приняты меры прокурорского реагирования по итогам проверки схода электропоезда с железнодорожных путей на станции в Кургане. Инцидент произошел 15 августа.



По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, поезд сообщением Курган — Шумиха сошел с путей при выезде с технического пути на стрелочном переводе. Допущен сход 1-го вагона 2-й тележкой. В ходе проверки выявлены нарушения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.



В целях устранения нарушений внесены представления начальнику Моторвагонного депо Кургана и начальнику Курганского центра организации работы железнодорожных станций — структурных подразделений филиала ОАО «РЖД».



В отношении машиниста и его помощника возбуждены административные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.



Фото ural-trans-prok.ru