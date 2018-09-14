Департамент экономразвития Зауралья возглавил новый руководитель

17:34 | 17.09.2018

Сегодня, 17 сентября, к работе приступает исполняющий обязанности заместителя губернатора и директора Департамента экономического развития Курганской области Константин Ермаков. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.



До этого времени Ермаков занимал должность первого заместителя начальника Финансового управления. Представляя его на аппаратном совещании, губернатор Алексей Кокорин сказал: «Константин Юрьевич имеет большой опыт государственной службы. Он человек опытный и справится с поставленными перед ведомством задачами».



Напомним, предыдущий руководитель ведомства, вице-губернатор по экономическому развитию Сергей Чебыкин, подал в отставку 24 июля после обысков в его рабочем кабинете. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. С 26 июля он находится под домашним арестом по решению суда.