В Кургане задержанный мужчина напал с топором на полицейских

12:57 | 17.09.2018

В Кургане задержанный мужчина на вокзале за появление в пьяном виде в общественном месте набросился с топором на полицейских. Видео происшествия опубликовал Следственный комитет России в Twitter.



«При составлении протокола за появление в пьяном виде в общественном месте он вытащил из рюкзака топор и кинулся на сотрудника», — говорится в официальном сообщении СК.



Никто из сотрудников не пострадал. Силовики отреагировали молниеносно и скрутили пьяного дебошира с топором в руках. Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении полицейского.



"14 августа 2018 года в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Курган был выявлен 38-летний местный житель, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин был доставлен в дежурную комнату полиции для составления административного протокола. В комнате полиции доставленный достал из сумки топор и попытался ударить сотрудника ППСП Курганского линейного отдела МВД России на транспорте. Полицейский выбил топор из рук доставленного и совместно с гражданскими лицами, находящимися в помещении в качестве понятых, пресекли противоправные действия доставленного. К нему применено специальное средство – наручники. В результате инцидента никто из находящихся в помещении людей не пострадал. Установлено, что гражданин неоднократно был судим за совершение различных преступлений", - отметили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.



