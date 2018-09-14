Инвестор DARS Development озвучил новую концепцию курганского ТРЦ «ГиперСити»: «Это вымышленный город»

Фото kurgan-city.ru

В торгово-развлекательном центре «ГиперСити», где полным ходом идет реконструкция, руководитель администрации Кургана Андрей Потапов провел выездное заседание проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе. В рамках совещания прошла встреча с представителями собственника центра — группы компаний DARS. Как отметил инвестор, ТРЦ не только поменяет свою концепцию и облик, но и сменит старый логотип на новый — «Hyper City».Начали совещание с осмотра здания, в ходе которого директор по коммерческой недвижимости компании DARS Development Анна Хлызова рассказала о реконцепции ТРЦ. Как рассказали в мэрии, она продемонстрировала новые планировочные решения и дизайн-проект интерьеров, который будет воплощен в стенах объекта. Особо отмечались уникальность проекта «Hyper City» в оснащении технических и инженерных решений.«Новая концепция ТРЦ «ГиперСити» — это вымышленный город, который будет состоять из типичных элементов мегаполиса: «Центр», «Бульвар», «Площадь», «Игровая площадка», «Ярмарка», «Арт-квартал». Это новое интересное и оживленное место, идеальный, безопасный мир, в котором всегда тепло, светло и уютно», — подчеркнула Анна Хлызова.По словам инвесторов, вымышленный город под новым логотипом порадует посетителей современным внешним обликом и внутренней приятной атмосферой. Удивит новыми современными магазинами и универмагами, местами для времяпрепровождения всей семьей, а также обновленным фуд-кортом.Экскурсия по торговому центру завершилась обсуждением рабочих вопросов за круглым столом, в рамках которого рассматривались дальнейшие перспективы сотрудничества инвесторов с органами местного самоуправления, а также дальнейшего развития ТРЦ.