В двойном ДТП в Курганской области пострадали два брата 15 и 10 лет

Фото гибдд.рф

В Половинском районе Курганской области в дорожной аварии получили травмы 15-летний подросток, управляющий мотоблоком, и его 10-летний пассажир. ДТП произошло днем 12 сентября на трассе Курган — Половинное — Воскресенское.По данным Госавтоинспекции Зауралья, 60-летний водитель ГАЗ-322132 не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля TOYOTA и допустил с ним столкновение. После грузовик наехал на попутный мотоблок с прицепом, за рулем которого сидел 15-летний школьник. В кузове мотоблока находился его 10-летний брат. Дети получили ушибы. Водители автомобилей не пострадали.Полиции мать школьников и дедушка, хозяин мотоблока, пояснили, что с их разрешения братья вывозили мусор на свалку.