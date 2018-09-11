В Кургане будут судить 15-летнего школьника за разбойные нападения на детей с электрошокером

14:20 | 13.09.2018

В Кургане следователи регионального СУ СКР направили в суд уголовное дело 15-летнего подростка, обвиняемого в совершении двух разбойных нападений «с применением предметов, используемых в качестве оружия». Школьник нападал на сверстников ради наживы.



По версии следствия, в июле мальчик, встретив на центральной улице города незнакомых школьников, под предлогом трудоустройства пригласил их во двор. Угрожая включенным электрошокером, подросток потребовал отдать ему рюкзаки. Ребята выполнили его требования, опасаясь угрозы. После юный разбойник сбежал вместе с украденными вещами. Школьники не растерялись и сразу вызвали сотрудников полиции.



Как уточнили в СУ СКР по Курганской области, свою вину в совершении преступлений подросток признал и в содеянном раскаялся.