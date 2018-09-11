Чиновников наказали за мусорные свалки на курортных озерах Зауралья

13:56 | 13.09.2018

По требованию природоохранной прокуратуры три чиновника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области привлечены к дисциплинарной ответственности за загрязнение бытовыми отходами курортных озер — памятников природы Зауралья.



Несанкционированное свалки твердых бытовых отходов в значительных объемах нашли на озере Горькое в Звериноголовском районе, озере Горькое-Узково в Куртамышском районе, озере Горькое-Кривинское в Макушинском районе, озере Медвежье в Петуховском районе и озере Горькое-Виктория в Щучанском районе. Мусор складировался вопреки установленному режиму охраны памятников природы.



В прокуратуре подчеркнули, что свалки бытовых отходов в подобных местах очень опасны. Они могут привести к уничтожению охраняемых объектов и утрате ценности этих территорий. Чиновники департамента не принимали никаких мер, чтобы изменить ситуацию.



Директору департамента природных ресурсов внесено представление, по результатам рассмотрения которого 3 виновных ответственных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 2 заместителя руководителя (начальники Управления охраны окружающей среды и Управления водного хозяйства и недропользования) и начальник Отдела водного и геологического надзора Управления водного хозяйства и недропользования.