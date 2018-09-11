В Кургане ждущие расселения жители бараков годами живут без воды и с протекающей крышей. «О них никто не должен забывать»

11:28 | 13.09.2018

Жителям аварийных многоквартирных домов, которые стоят в очереди на расселение, приходится жить в нечеловеческих условиях. Активисты ОНФ столкнулись с этим, посетив десять таких бараков в Кургане на улицах Климова, Комиссаров, Максима Горького, Сибирской и Красина. Все в настоящий момент не обслуживаются УК, несмотря на то, что еще находятся в эксплуатации.



Как отметили в пресс-службе регионального ОНФ, согласно Жилищному кодексу РФ, многоквартирный дом не должен находиться без управления. Однако после признания домов аварийными большинство из них остаются без фактического или номинального управления. «Из-за этого жильцы в ожидании переселения вынуждены проживать в антисанитарных и опасных условиях», — констатирует руководитель областного исполкома ОНФ Федор Теребенин.



В домах не проводится текущий ремонт и уборка прилегающей территории, не организован вывоз мусора и пр. В одном из бараков управляющей компании не было никогда. По поводу отсутствия в доме управления жители обращались в различные инстанции, в том числе в суд.



«О жильцах аварийных домов после их попадания в программу расселения никто не должен забывать, — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгений Симонов. — В ожидании новых квартир они годами продолжают жить в прежних условиях: без водоснабжения, с туалетами на улице, с протекающей крышей и сыростью в комнатах и т. д. Но закон один для всех, и кто, как не жильцы аварийных домов, должен находиться под его защитой? Поэтому важно на федеральном уровне найти способ решения обозначенной проблемы».



Фото onf.ru