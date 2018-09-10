Зауральские силовики накрыли склад с контрафактным алкоголем стоимостью 5 млн рублей

15:49 | 12.09.2018

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области выявили склад с крупной партией контрафактного алкоголя в Шатровском районе.



Нелегальный товар хранился в складских помещениях, принадлежащих семейной паре. Оперативники обнаружили в нем более 32 тысяч бутылок спиртного. Общая стоимость найденного алкоголя превысила 5 миллионов рублей, что является особо крупным размером.



«При осмотре упакованного в коробки алкоголя, оперативники установили, что бутылки были маркированы специальными марками с признаками подделки. Образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное производство и (или) оборот алкогольной продукции», «изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок» и «незаконное использование чужого товарного знака». Супругам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.