В центре Кургана на сутки отключат холодное водоснабжение

14:50 | 12.09.2018

В центре Кургана отключат холодное водоснабжение с 9 часов утра 13 сентября до 8 часов утра 14 сентября. Как сообщили в «Водном союзе», отключение связано с врезками нового водопровода диаметром 500 мм на участке улицы Коли Мяготина — от Тобольной до Томина. Компания просит потребителей сделать необходимый запас воды.



Подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам:



- Мяготина № 78, 90, 90а, 92, 96, 98, 98а, 100, 100к1, 100/1, 102а (теплопункт), 103, 103а (теплопункт),105, 109, 111, 111а, 113, 115, 117, 117а.

- Красина № 51, 53, 55, 57 (прокуратура Курганской области), 61, 65, 66, 68, 68а (теплопункт).

- Проходная № 4, 6 (поликлиника).

- Пушкина № 72, 72а (теплопункт), 91.

- Гоголя № 11, 25.

- Товарная № 5, 11.

- Красина № 70, 72, 76, 78,78 (теплопункт), 80.

- Кирова № 83, 85, 98, 100, 102, 104, 105, 106,107, 108, 109, 109а, 111, 113, 115, 115а, 117,117а, 119.

- Тобольная № 41, 70.

- Васильева № 30, 30а, 32.



Фото water45.ru