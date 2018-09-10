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Курган: новости дня


14:50 | 12.09.2018

В центре Кургана на сутки отключат холодное водоснабжение

В центре Кургана отключат холодное водоснабжение с 9 часов утра 13 сентября до 8 часов утра 14 сентября. Как сообщили в «Водном союзе», отключение связано с врезками нового водопровода диаметром 500 мм на участке улицы Коли Мяготина — от Тобольной до Томина. Компания просит потребителей сделать необходимый запас воды.

Подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам:

- Мяготина № 78, 90, 90а, 92, 96, 98, 98а, 100, 100к1, 100/1, 102а (теплопункт), 103, 103а (теплопункт),105, 109, 111, 111а, 113, 115, 117, 117а.
- Красина № 51, 53, 55, 57 (прокуратура Курганской области), 61, 65, 66, 68, 68а (теплопункт).
- Проходная № 4, 6 (поликлиника).
- Пушкина № 72, 72а (теплопункт), 91.
- Гоголя № 11, 25.
- Товарная № 5, 11.
- Красина № 70, 72, 76, 78,78 (теплопункт), 80.
- Кирова № 83, 85, 98, 100, 102, 104, 105, 106,107, 108, 109, 109а, 111, 113, 115, 115а, 117,117а, 119.
- Тобольная № 41, 70. 
- Васильева № 30, 30а, 32.

Фото water45.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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