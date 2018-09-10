Главбух зауральского дома для престарелых попалась на хищении

14:41 | 12.09.2018

Главный бухгалтер ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» скоро предстанет перед судом за присвоение денег учреждения с использованием служебного положения. Заместитель прокурора Курганской области утвердил обвинительное заключение.



По информации пресс-службы прокуратуры региона, 45-летняя женщина с сентября 2015 года по июнь 2017 года присваивала деньги, переданные гражданами за пребывание в учреждении их престарелых родственников. Всего главбух похитила свыше 160 тысяч рублей.



После вручения копии обвинительного заключения обвиняемой материалы уголовного дела направят в Кетовский районный суд. Если она будет признана виновной, то ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.