«Будет весело». Активных курганцев приглашают на уборку Голубых озер

11:15 | 12.09.2018

В рамках всероссийской акции «Генеральная уборка страны» 15 сентября пройдет масштабный субботник на самом популярном месте отдыха в Кургане — Голубых озерах. Организатором мероприятия является региональное отделение ОНФ. Общественники призывают самое активное население города помочь им в уборке пляжа.



«В 10 часов утра мы приглашаем всех желающих на Голубые озера. Будет весело. Инструменты и перчатки мы предоставим. Мусор вывезем. Нужны рабочие руки», — рассказал на пресс-конференции руководитель регионального исполкома ОНФ Федор Теребенин.



«Всех желающих мы призываем откликнуться и прийти к нам на помощь, — продолжил Евгений Симонов, сопредседатель регионального штаба ОНФ. — Голубые озера мы убираем из года в год. Туда не инопланетяне прилетают, не из соседней области приезжают и мусорят. В основном там отдыхают жители Кургана. Каждый год мы оттуда вывозим несколько тонн мусора. Товарищи, граждане, жители Кургана, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Мы призываем: отдохнул — убери за собой».



От штаба ОНФ по улице Томина, 53 будет организована доставка до Голубых озер добровольцев, которые не смогут добраться до пляжа самостоятельно. Автобус отправится 9:30 утра.