В ЦПКиО Кургана в субботу пройдет «Кросс нации»

10:21 | 12.09.2018

В субботу, 15 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха в Кургане пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Принять в нем участие может любой желающий.



Однако, как отметили в мэрии города, спортсменам и любителям бега необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), допуск врача и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).



Регистрация участников начнется с 8:30. В 11:45 состоится торжественное открытие. Первыми на старт выйдут самые маленькие — девочки и мальчики 2009 года рождения и младше. А после состоится массовый забег.