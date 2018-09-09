В Шадринске отмечен всплеск уголовных дел по фиктивным регистрациям иностранцев

13:05 | 11.09.2018

В Шадринске участились случаи фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства. К такому выводу пришла межрайонная прокуратура после анализа соблюдения миграционного законодательства.



Только за текущий год шадринской полицией было возбуждено 10 таких уголовных дел и 8 уголовных дел по фактам фиктивной постановки на учет иностранцев, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.



В надзорном ведомстве разъясняют жителям города и Шадринского района, что за данные противоправные деяния грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы (в зависимости от определенных нормой закона обстоятельств). Хозяев «резиновых» квартир могут освободить от уголовной ответственности, если они способствовали раскрытию преступлений и если в их действиях не содержится состава другого преступления.