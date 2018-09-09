Синоптики предупреждают жителей Кургана о заморозках

12:22 | 11.09.2018

Администрация Кургана информирует жителей областного центра о понижении температуры в ближайшие дни. По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 12 и 13 сентября по области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки.



Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса. Днем в среду столбик термометра поднимется до плюс 14–19 градусов, в четверг — до плюс 18–23 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.