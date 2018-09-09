Кокорин представил правительству Зауралья нового федерального инспектора: «Человек он достаточно опытный»

11:33 | 11.09.2018

Сегодня, 11 сентября, губернатор Алексей Кокорин представил членам правительства Курганской области нового главного федерального инспектора — Артема Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.



«Более шести лет Артем Петрович работал на аналогичной должности в Челябинской области, поэтому человек он достаточно опытный, компетентный во всех направлениях. Если у кого-то будут возникать вопросы по данным направлениям, я думаю, что Артем Петрович будет готов оказать всяческое содействие», — отметил губернатор.



Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов назначил Пушкина на данную должность в начале сентября.



Родился Артем Пушкин 31 января 1964 года в Красноуральске. После службы в Вооруженных Силах СССР в 1982–1984 годах учился в Уральском политехническом институте. С 1988 по 2005 год служил в органах безопасности СССР и РФ, органах налоговой полиции и органах Госнаркоконтроля РФ.



С 2005 года работает в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. В 2009 году назначен заместителем начальника, в 2010 году — начальником контрольного департамента полпредства. С ноября 2011 года — главный федеральный инспектор в Челябинской области.



Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени. Является действительным государственным советником Российской Федерации 3-го класса.



Женат, двое детей.



Фото kurganobl.ru