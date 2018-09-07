В Курганской области в аварии с «перевертышем» погибла 26-летняя пассажирка. Еще трое в больнице

16:32 | 10.09.2018

В Кетовском районе в результате опрокидывания автомобиля Mitsubishi Montero погибла 26-летняя девушка, еще трое человек попали в больницу. Авария произошла утром 8 сентября на 27-м км дороги Курган — Куртамыш — Целинное.



По предварительной информации Госавтоинспекции Зауралья, 26-летняя автоледи не справилась с управлением Mitsubishi Montero. Машина слетела в кювет и врезалась в электроопору, а после перевернулась. От сильного удара столб разлетелся на части.



Находившаяся на переднем пассажирском сиденье 26-летняя девушка скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Она была пристегнута ремнем безопасности. В больницу госпитализировали водителя автомобиля и еще двух пассажиров — 42-летнюю женщину и 48-летнего мужчину.



Фото гибдд.рф